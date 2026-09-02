Il “Predappio Buskers Street Festival” torna giovedì 3 e venerdì 4 settembre

Giovedì 3 e venerdì 4 settembre torna il Predappio Buskers Street Festival 2026. Il cartellone artistico riunisce compagnie e performer che rappresentano alcune delle realtà più apprezzate del panorama contemporaneo dell’arte di strada. Molti degli artisti ospiti sono protagonisti di festival internazionali, vantano tour in tutta Europa e si esibiscono regolarmente in alcune delle più importanti manifestazioni dedicate al teatro urbano, al circo contemporaneo e alla street performance. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano LaPè – Bee Fire, artista conosciuto per le sue spettacolari performance con il fuoco presentate in numerosi festival internazionali; Katastrophic Circus, compagnia di clown e circo contemporaneo impegnata in tournée nazionali ed europee; Hygge Circus, giovane realtà emergente che sta conquistando importanti rassegne di circo contemporaneo con il poetico spettacolo Fili di Luce; Exalto, performer specializzata in danza aerea e acrobatica che porta le proprie creazioni in eventi e festival dedicati alle arti performative in Italia e all’estero.

Il pubblico potrà inoltre incontrare Garbén – La magia di un incontro, uno dei più suggestivi spettacoli itineranti su trampoli, capace di emozionare spettatori di ogni età, Clown Japo, artista dalla lunga esperienza internazionale che da anni porta la propria comicità fisica nei festival europei di teatro di strada, e Piero Ricciardi, tra i performer italiani più apprezzati del panorama street, protagonista di numerose rassegne nazionali e internazionali con il suo travolgente Why Not? – Circo, Gioco e Rock’n’Roll.

A rendere ancora più spettacolare il festival contribuiranno la scenografica Horse Parade, la grande parata luminosa che ha animato eventi e manifestazioni in Italia e all’estero, e l’intenso spettacolo verticale L’Omino Blu, capace di coniugare teatro, poesia e arti aeree in una produzione di forte impatto visivo ed emotivo.

Tra le novità dell’edizione 2026 spiccano Le Bolle di Strudel, artista che ha fatto delle bolle di sapone giganti un vero linguaggio teatrale, esibendosi in festival internazionali dedicati alle arti di strada e alle famiglie, e Skizzo Show di Riccardo Serra, performer riconosciuto per la sua energia travolgente, che porta comicità, giocoleria e improvvisazione nelle piazze di numerosi festival italiani ed europei.

Ad accompagnare il festival sarà anche un ricco programma musicale con Marco Franchini, protagonista dello spettacolo Just Me – Chitarra, Voce e la Storia della Musica, la band Malibu, che porterà sul palco sonorità indie, funk e groove e il folk di Mr.Hope... e tanti altri ancora.

Lungo tutto il percorso del festival sarà presente un’ampia area dedicata ai food truck, ai punti beverage, una Zona Park per bambini e al mercatino creativo, con la partecipazione di artigiani, illustratori, designer, creativi e associazioni del territorio, contribuendo a valorizzare le eccellenze locali e a creare un’importante occasione di incontro tra cultura, commercio e socialità.