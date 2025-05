Da Predappio a Forlì, torna la Mototagliatella

La Mototagliatella compie 30 anni. Iniziata come un raduno fra amici basato sul passaparola con la partecipazione di un’ottantina di partecipanti, ha avuto progressivamente un rimbalzo e un’affluenza sempre maggiori. «Nel 1998 arrivarono un migliaio di motociclisti ma nei primi anni 2000 erano già il triplo – racconta soddisfatto l’inventore Giorgio Biserni –. Quest’anno ne attendiamo 5mila secondo il trend delle ultime edizioni. Ma la soddisfazione maggiore è quella di constatare come la Mototagliatella nel panorama dei raduni motociclistici sia ormai nell’albo dei più antichi, visto che molti si sono perduti».

Per l’edizione del trentennale che avrà come nucleo centrale l’emiciclo di piazza Garibaldi il programma prevede consistenti novità, nello svolgimento, nel menu e riguardo al percorso. Si inizia, per la prima volta, il venerdì pomeriggio quando apriranno gli stand gastronomici con il galletto allo spiedo e piadina romagnola farcita poi musica con Dj prima del concerto serale dei Qluedo. «Una proposta un po’ diversa che consentirà arrivi più diluiti ma sempre nel solco della Morotagliatella – commenta Biserni –. Intanto siamo soddisfatti per le prenotazioni, a Predappio è già sold out restano solo posti al foro Boario per che vuol pernottare in tenda ma per gli alberghi indirizziamo su Forlì».

Nel programma di sabato pranzo con l’esordio delle tagliatelle, pomeriggio con animazione con Gullivers e concerto dei Fuori Servizio, in serata sul palco la musica degli anni Ottanta con i Magic Queen.

La domenica è il giorno del tour delle moto che partiranno alle 11 verso Meldola per raggiungere, autentica novità, Forlì in Piazza Saffi e da qui dopo una sosta di mezz’ora riprendere il percorso verso Grisignano-Rocca delle Caminate per ridiscendere a Predappio. Dopo la consueta abbuffata di pasta romagnola intrattenimento a cura di Radio Sabbia ed elezione di mister cinghiale Mototagliatella. «L’assessore del Comune di Forlì Kevin Bravi ci ha aperto le porte di piazza Saffi – aggiunge Biserni – con la Mototagliatella che si prepara per la prima volta in 30 anni ad invadere il centro di Forlì».

Intanto a Predappio fervono i preparativi per lo stand dove saranno cucinati 10 quintali di tagliatelle conditi da 6 di ragù, poi sono pronte 4mila piadine romagnole, 5 quintali di patate fritte oltre a porchetta e salumi per un’organizzazione che mobilita oltre cento volontari. «Come al solito detratte le spese il ricavato – conclude l’organizzatore – sarà devoluto in beneficenza a famiglie bisognose e associazioni del territorio».