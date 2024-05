Alla Mototagliatella con 5mila biker: pronti 5 quintali di ragù a Predappio

La Mototagliatella ritorna nella sua collocazione naturale nel mese di maggio, dopo l’esperienza, in verità non troppo fortunata del 2023, quando si è svolta nel mese di luglio. Domani e domenica il rombo dei motori salirà alto nelle valli del Rabbi e del Bidente per rinverdire i fasti di una manifestazione nata nel 1995 con 80 moto partecipanti e che in questa edizione, secondo quanto afferma l’inventore della manifestazione Giorgio Biserni, porterà 5.000 moto a Predappio nonostante la folta e agguerrita concorrenza di almeno altri trenta “motogiri” come ad esempio il tour della Corsica, quello nelle zone del Chianti, a Borgo San Lorenzo nel Mugello con parata lungo la pista del motomondiale ed anche uno denominato delle Frittelle, a Castel del Piano in provincia di Grosseto. «La Mototagliatella, che ha un fascino indiscutibile, – racconta Biserni – nasce senza fini di lucro ed infatti detratte le spese l’utile viene ripartito fra le associazioni del comune iniziando dagli scout che ci danno sempre una grossa mano soprattutto per quanto riguarda la cucina». La festa si aprirà domani alle 11 poi a mezzogiorno le prime fumanti tagliatelle al ragù saranno portate in tavola insieme a snack romagnoli e dal pomeriggio in piazza Garibaldi, teatro della manifestazione, musica con dj Phanto per terminare la serata con il concerto dei Roxy Bar. Domenica, il giorno fatidico con la partenza del motogiro (ore 11) lungo l’itinerario verso Rocca delle Caminate, discesa a Meldola e risalita lungo la valle del Bidente fino a Galeata per l’aperitivo con rientro a Predappio verso le 13. Nell’area feste un susseguirsi di incontri musicali, prima con i “Sexy bike wash con Maggy”, a seguire concerto dei Wiskey Wives e l’animazione dei dj Anegelo e Jumbo. Mototagliatella è però sinonimo di buona cucina.

«Sono pronti 6 quintali e mezzo di tagliatelle condite da quasi cinque quintali di ragù – aggiunge Giorgio Biserni – poi 1.500 piadine romagnole. Per la sicurezza saranno presenti due ambulanze della Misericordia e una decina di volontari della protezione civile di Predappio che andranno ad aggiungersi agli oltre sessanta volontari impegnati agli stand. Esauriti i posti nei b&b c’è l’opportunità del campeggio libero gratuito al foro boario».