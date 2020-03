Predappio, scoperto un caso di Coronavirus

Nel Comune di Predappio e è stato individuato un caso di positività al coronavirus. In una nota l’amministrazione comunica che “Il nostro concittadino si trovava già da tempo in regime di autoisolamento precauzionale. Gli operatori sanitari, che ringraziamo per il loro instancabile sostegno e aiuto, stanno ricostruendo con attenzione tutti gli spostamenti lavorativi del paziente. Saranno proprio le autorità sanitarie ad individuare e prendere contatto con le persone che hanno incontrato il nostro concittadino. Desideriamo esprimere la nostra vicinanza al nostro concittadino ammalato e grande solidarietà ai familiari. Dal canto nostro rassicuriamo tutti i predappiesi: il nostro servizio sanitario è perfettamente funzionante e in grado di rispondere in maniera efficace alla situazione. Proprio come dichiarato dal nostro Presidente, senza imprudenze ma senza allarmismi dobbiamo avere fiducia nelle capacità e nelle nostre risorse. Possiamo e dobbiamo avere fiducia. È un momento particolarmente impegnativo e lo affronteremo con piena trasparenza e con completezza di informazione, sempre come chiede a noi amministratori il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ribadiamo l’importanza di rispettare le norme. In questo momento così incerto per gli anziani, i malati, le famiglie, gli operatori commerciali, le aziende e i lavoratori, invitiamo tutti ad essere attenti e responsabili”.