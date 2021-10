Predappio, circa 600 persone all’anniversario della marcia su Roma

Circa 600 persone hanno partecipato alle celebrazioni per il 99° anniversario della Marcia di Roma a Predappio. Una manifestazione che era temuta dopo i fatti di Roma, con l’assalto alla sede della Cgil, ma tutto si è svolto senza problemi. “Siamo contro la violenza – ha detto Mirco Santarelli, presidente nazionale degli Arditi d’Italia – portiamo il nostro rispetto a Benito Mussolini che secondo noi ha creduto nella nostra patria”. Scortati da uno schieramento di forze dell’ordine i nostalgini hanno sfilato da piazza Sant’Antonio alla cripta della famiglia Mussolini. Non è mandato un attacco al green pass: “Il governo dovrebbe garantire lavoro, non ad obbligare al green pass per andare a lavorare”.

