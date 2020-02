La “Polvere” di Verter Turroni al Vicolo di Cesena

CESENA. Le opere del ciclo “Fossili” che l’artista VERTER TURRONI (Cesena 1965) ha modellato in vetroresina per questa mostra cesenate alla Galleria IL VICOLO ARTE CONTEMPORANEA, per la cura dell’architetto Augusto Pompili, sono risolte in un bel caldo giallo becco d’oca. Un canto e un controcanto che si sviluppano fra grandi opere dalle superfici apparentemente rugginose e metalliche esposte nello showroom IL VICOLO INTERIOR DESIGN e le essenziali opere minimaliste, dalle superfici levigate oppure ispide che si contrappongono alla recente ricerca condotta nell’ambito dell’interior design con la linea primigenia delle grandi pietre, frammenti quali elementi di ardesia o asteroidi precipitati ab origine sulla terra.

Il vernissage della mostra “Polvere” sarà sabato 22 febbraio alle ore 18.00 in Contrada Chiaramonti, 6.