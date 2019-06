Ben 3800 partecipanti (e 580 competitivi) alla classica Notturna di San Giovanni a Cesena. La vittoria in campo maschile è andata a Nicholas De Nicolò (Dinamo Sport, 37'06"), mentre in campo femminile ha vinto per la quinta volta Martina Facciani (Corradini, 40'56"). Lo spettacolo della partenza nel video di Gianmaria Zanotti.