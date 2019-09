Podismo, il 13 ottobre torna "Rokka1000" a Cesena

Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione torna Rokka1000 OnitRun, la cronoscalata individuale della Rocca Malatestiana di Cesena. La data è quella del pomeriggio di domenica 13 ottobre, la formula quella vincente dello scorso anno: mille metri da correre da soli contro il cronometro con partenza da Piazza della Libertà e arrivo nel cortile grande del castello dopo aver attraversato alcuni dei punti più suggestivi del centro storico cesenate, fra cui Piazza del Popolo e le scale della salita Matteo Nuti (quella che dalla Piazza porta verso via Malatesta Novello).

Una gara atipica, per formula e distanza, che al debutto ha appassionato i circa cento partecipanti e che gli organizzatori dell’Atletica Endas Cesena ripropongono con una doppia finalità come racconta Barbara Valdifiori, team manager del club di Corso Mazzini.

“Rokka1000 è nata per unire la valorizzazione delle tante bellezze della nostra città alla promozione dell’atletica leggera. Parlando con alcuni colleghi ci siamo resi conto che Cesena e l’atletica hanno questo in comune: sono una città e uno sport bellissimi, ma non sono abbastanza conosciuti. Non è una corsa come le altre, non ha un tracciato lunghissimo e lento, è una sfida contro se stessi, contro il cronometro e “contro” gli amici con cui si va a correre di solito la domenica mattina. Proporre un evento così diverso è stato una scommessa, ma i riscontri che abbiamo ricevuto lo scorso anno, sia in termini di partecipazione che di gradimento, ci hanno quasi obbligato a riproporla. Alcuni podisti che abbiamo interpellato prima di organizzare la prima edizione erano scettici sul successo di una gara considerata cortissima per i loro standard, ma quando abbiamo chiesto la loro opinione dopo l’arrivo le risposte sono state entusiaste.”

Un percorso, due modalità di partecipazione (competitiva, riservata a chi ha effettuato la visita medica sportiva per l’agonismo, non competitiva per tutti gli altri), sette categorie di classifica divise per età dai 16 anni fino agli over 60, maschili e femminili, ma soprattutto un motto che spiega in un immagine la difficoltà della gara: l’hashtag ideato dagli organizzatori #preparateiramponi, la dice lunga sulla fatica della salita del Colle Garampo.



Per le iscrizioni è prevista una quota scontata “Early Rokkers” di 3 € invece di 7 per chi aderirà entro la mezzanotte di venerdì 13 settembre. Per chi ha preso parte alla gara dello scorso anno la possibilità di usufruire dello sconto è invece proprogata alla mezzanotte di domenica 22 settembre.

Per effettuare le iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo endascesenaatleti@gmail.com o un messaggio whatsapp (no telefonate) al numero 349-2300170