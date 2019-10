Podismo, domenica a Cesena torna "Rokka 1000"

Un chilometro a tutta birra da percorrere da Piazza della Libertà fino alla Rocca Malatestiana. E' la sfida proposta di nuovo con la seconda edizione di "Rokka1000 OnitRun", la gara a cronometro organizzata dall’Atletica Endas Cesena che andrà domenica prossima a partire dalle 16. Un anno fa l'edizione di debutto è stata salutata da un eccellente successo di partecipazione, con 102 partecipanti nel 2018 per una gara unica nel panorama delle corse su strada. dopo il primo start delle 16, i partecipanti partiranno a 30 secondi di distanza e dovranno affrontare l’acciottolato che caratterizza Via Zeffirino Re e Piazza del Popolo. L’ascesa verso la cima del Colle Garampo inizierà con le scale della Salita Matteo Nuti per poi proseguire per circa 250 metri in via Malatesta Novello (pendenza media al 9,4% con un picco che raggiunge il 17), via Cia degli Ordelaffi e terminare dentro le mura del castello, proprio sotto al Mastio.

