Pino cade a Milano Marittima, salva per miracolo la proprietaria di un’auto: ne era appena uscita

MILANO MARITTIMA – Pino cade su un’auto in viale Forlì a Milano Marittima e la proprietaria si salva per miracolo. Il disastro è accaduto nei pressi del Loco squad, dove un esemplare di notevoli dimensioni è crollato al suolo da un momento all’altro, trasversalmente alla strada, apparentemente senza nessuna ragione. La chioma è finita dall’altra parte del viale, proprio sulle strisce blu, ma l’automobilista era fortunatamente appena entrata in un negozio. Sotto shock, non ha potuto che prendere atto dello scampato pericolo. Ma se l’incidente fosse capitato il giorno prima, festività dei santi, cosa sarebbe successo? La strada collega infatti la rotonda Primo maggio con il mare ed è molto trafficata. Il problema della instabilità dei pini, le cui radici sono state compromesse dall’arredo urbano, è sempre più attuale. La città giardino, ideata dall’artista Giuseppe Palanti, non ne poteva fare a meno. La città turistica cerca invece con le piante un difficile compromesso.

1 di 3