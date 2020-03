Picasso vi aspetta al Mic di Faenza

FAENZA. Non sono state toccate dal decreto Conte sul coronavirus le aperture dei musei . Tutti i musei sono quindi normalmente aperti al pubblico in forma controllata tale da evitare assembramenti di persone. Sono state quindi annullate tutte le visite guidate e i laboratori, ma la mostra “Picasso, La sfida della ceramica”, allestita al MIC di Faenza fino al 13 aprile, è normalmente visitabile in sicurezza nei consueti orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 16 e sabato e domenica dalle 10 alle 17.30. E’ un’occasione unica per ammirare 50 pezzi unici di Picasso provenienti dal Museo Picasso di Parigi in una delle più importanti mostra mai dedicate al suo lavoro ceramico negli ultimi 60 anni.

Info: 0546 697311, info@micfaenza.org