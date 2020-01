Peugeot 3008: il crossover dalle linee grintose

Il Peugeot 3008 ha attirato l’attenzione degli automobilisti: il nuovo crossover della casa francese infatti colpisce immediatamente dal punto di vista estetico, grazie alle sue linee grintose ed aggressive che di certo non lo fanno passare inosservato. Abbiamo voluto attendere però la prova su strada prima di farne una valutazione complessiva e sembra che anche in quanto a prestazioni il Peugeot 3008 non deluda le aspettative.

L’unica pecca di questo crossover, per il momento, rimane il prezzo di listino che è ancora troppo alto per una vettura come questa. Non è certo un caso se in tantissimi hanno scelto di optare per la formula del noleggio lungo termine Peugeot 3008, che permette di pagare semplicemente un canone mensile, tra l’altro molto abbordabile.

Vediamo però adesso quali sono i punti di forza e le pecche di questo crossover di casa Peugeot.

Peugeot 3008: design grintoso e aggressivo

Il Peugeot 3008 rientra a pieno titolo nella categoria dei crossover, ossia dei SUV compatti che offrono un’ottima manovrabilità anche per la guida in città. Le dimensioni infatti sono contenute rispetto ad altri fuoristrada, ma l’abitacolo interno ed il bagagliaio da 512 litri offrono tutto lo spazio necessario per raggiungere un comfort ottimale. Parliamo dunque di un crossover, che però per quanto riguarda le linee esterne ricorda molto da vicino un vero e proprio SUV. Il Peugeot 3008 è infatti affilato e grintoso, con dettagli e linee curati nei minimi dettagli e una fiancata resa dinamica da un interessante gioco di pieni e di vuoti.

Interni moderni e futuristici

A colpire nell’estetica del Peugeot 3008 sono anche e soprattutto gli interni, che riprendono le linee nette e moderne della carrozzeria ed aggiungono dettagli tecnologici di ultimissima generazione. Il quadro strumenti è digitale e si trova in una posizione elevata, in modo da consentirne una piena visibilità dietro al volante. Al centro del cruscotto invece troviamo un bellissimo monitor touchscreen da 8 pollici, dal quale è possibile gestire tutte le impostazioni dell’auto.

L’abitacolo interno è spazioso e offre un comfort ottimale, per tutti i passeggeri. La comodità di certo non manca in questo crossover di casa Peugeot, che è l’ideale anche per i viaggi lunghi.

La prova su strada e l’esperienza di guida

Per quanto riguarda la prova su strada, possiamo certamente dire che questo crossover non delude le aspettative e offre un’ottima tenuta ma anche una manovrabilità che lo rende perfetto anche in città. Il Peugeot 3008 è disponibile solo con la trazione anteriore, ma questo non è un grande problema anche perché si può abbinare al sistema Advanced Grip Control che permette di gestire al meglio il veicolo anche su terreni scivolosi.

Questo crossover di casa Peugeot quindi è divertente da guidare e offre prestazioni alquanto soddisfacenti.

Il prezzo del Peugeot 3008

Sul prezzo del Peugeot 3008 c’è purtroppo poco da dire, perché parliamo di cifre ritenute troppo elevate per un’auto che offre molto ma non abbastanza per il sua costo effettivo. Vale dunque la pena prendere in considerazione un usato o ancora meglio il noleggio a lungo termine.