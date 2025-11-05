Ravenna. “Altruismo e sacrificio”, Galavotti di Cab Terra è Cavaliere: salvò Ravenna dall’alluvione

C’è il presidente della Cooperativa agricola braccianti Terra, Fabrizio Galavotti, tra i ravennati insigniti di onorificenze al merito ieri, martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Per avere dimostrato particolari capacità e valori etici a favore della comunità. A Galavotti va dunque il titolo di Cavaliere e la motivazione è legata al ruolo fondamentale svolto dalla Cab Terra e dallo stesso Galavotti durante l’alluvione del maggio 2023. Il 19 maggio, di fronte alla furia delle acque che minacciavano di raggiungere Ravenna, la cooperativa acconsentì alla rottura guidata dell’argine sullo Scolo Canala, pur sapendo di causare l’allagamento di 200 ettari coltivati. Come sottolineano durante la cerimonia di consegna da parte del prefetto Raffaele Ricciardi, dal presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e dalla vicepresidente, Romina Maresi, si è trattato di “un gesto di altruismo che è rimasto nella storia della città e che ci rende orgogliosi di essere cooperatori”. Quindi, proseguono, “siamo fieri che la Repubblica abbia riconosciuto ufficialmente ancora una volta, con questa onorificenza, il contributo di vitale importanza fornito dalle Cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna in quei terribili giorni”. Le sette Cab, infatti, non solo acconsentirono all’allagamento guidato di buona parte dei loro terreni, ma misero a disposizione i mezzi e uomini per limitare le conseguenze per le comunità. “Nonostante gli enormi danni subiti, oltre 30 milioni di euro, e la forte riduzione dei ricavi conseguente ai disastri- rimarcano Lucchi e Maresi-, hanno mantenuto i livelli occupazionali e il forte vincolo che le unisce a questo territorio da più di 130 anni”. Come si legge nella motivazione dell’onorificenza, Gavalotti ha compiuto “un gesto di straordinario altruismo acconsentendo al taglio degli argini del fiume sulle proprie coltivazioni per salvaguardare le aree abitate e la popolazione. Con senso civico e spirito di sacrificio ha anteposto il bene comune ai propri interessi, offrendo un esempio di solidarietà, coraggio e amore per la propria comunità. Il conferimento dell’onorificenza premia il suo impegno sociale e soprattutto il suo spirito di sacrificio anche a discapito delle sue proprietà, dimostrazione di altruismo e senso del dovere”.