Magica Gilly: l’illusionista di San Marino con sindrome di Down fa il pieno di applausi al festival della magia in Spagna

Un’altra splendida avventura per Magica Gilly, l’illusionista di Mondaino (sammarinese d’adozione) con sindrome di Down. Nei giorni scorsi ha conquistato il pubblico spagnolo con un’esibizione straordinaria al festival Extremagia a Don Benito, in Extremadura. La performance di Gilly ha lasciato il pubblico estasiato, consolidando il suo posto come una delle figure più brillanti e rispettate nel panorama magico internazionale.

Durante l’evento, Magica Gilly ha eseguito una serie di magie innovative e affascinanti che hanno catturato l’attenzione di tutti gli spettatori presenti, guadagnandosi l’ammirazione di colleghi e critica. L’emozione è culminata quando la televisione spagnola ha trasmesso uno spezzone della sua esibizione, riscuotendo grande interesse e applausi. La sua capacità di coinvolgere il pubblico e di creare un’atmosfera magica è stata evidenziata come uno dei momenti salienti del festival. “È sempre stato il mio sogno esibirmi a Extremagia - ha detto Magica Gilly - e vedere la reazione del pubblico alla mia magia è stato più gratificante di quanto avrei mai potuto immaginare. Sono grata per l’opportunità di condividere la mia passione con un pubblico così caloroso e accogliente”.