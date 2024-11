Un vita dedicata al lavoro da artigiano, quella di Romano Barducci, 89 anni, della impresa Sbe, che è stato premiato da Confartigianato Federimpresa Cesena a cui la ditta è da sempre associata, per la lunga e onorata carriera e per il valore artigiano prodotto con la professionalità e l’amore al mestiere.

L’impresa Sbe è situata in via Ravennate a Cesena ed è specializzata nella progettazione e creazione di impianti elettrici civili ed industriali. L’azienda fornisce i seguenti servizi: domotica, progettazione di impianti e progettazione di impianti elettrici, allarmi anti-intrusione, automazioni, impianti antifurto, impianti di illuminazione pubblica. “Lascio al mio socio Ermes Moretti – ha rimarcato Barducci – e a suo figlio Andrea che entrerà in Sbe come socio, l’impresa di impiantistica elettrica industriale che va molto bene ed è in ottime mani. I dipendenti sono una decina e il bacino dei clienti, oltre alla Romagna, si allarga a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Fra le mie soddisfazioni maggiori ci sono le collaborazioni con grandi gruppi come Amadori, ma a monte la gioia più grande è che da ragazzo volevo fare l’elettricista e sono riuscito nell’intento ottenendo buoni risultati. Una vita senza ferie la mia: lavoro di giorno e preventivi o fatture di sera, ma non mi è mai pesato e anche adesso che lascio non mancherò di andare in azienda a respirarne l’aria”.