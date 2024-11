La riminese Valentina Macellari star del trucco semipermanente: “Ora voglio continuare a crescere”

È riminese una delle massime esperte di dermopigmentazione, nuova frontiera del trucco semipermanente. Valentina Macellari, 36 anni, grazie alla tecnica impeccabile e alla dedizione, ha scalato le classifiche nazionali e internazionali affermandosi come una delle professioniste più apprezzate nel settore, conquistando nel 2024 prestigiosi riconoscimenti che l’hanno consacrata come la numero 1 nella disciplina Hairstrokes, una tecnica avanzata che simula il disegno naturale dei peli sopraccigliari, donando un effetto iper realistico. In particolare, nel 2024, la 36enne ha brillato in numerose competizioni di alto livello, raggiungendo risultati eccellenti in moltissime competizioni europee. Valentina ha recentemente aperto la sua scuola di formazione. «Il mio obiettivo - dichiara Valentina, che ha aperto una sua scuola di formazione - è continuare a crescere e ispirare giovani dermopigmentisti a credere nei propri sogni».