Forlì, palloncini e fantasia al potere nello storico Balloon Express

Da alcuni mesi hanno preso in mano la gestione del negozio Balloon Express in corso della Repubblica all’interno della Galleria Vittoria, scongiurando definitivamente la chiusura di una storica attività che è diventata punto di riferimento per i forlivesi e da sempre si è specializzata nella vendita di palloncini e articoli per le feste. Dopo oltre 20 anni nel negozio Tecnoprint nel vicino viale Matteotti, Giacomo Asioli e Elena Giorgini hanno scommesso sul centro storico evitando l’ennesima vetrina spenta e adesso sono pronti a portare anche una ventata di novità.

«La vendita di palloncini e articoli per le feste rimane la nostra principale attività - spiega Giacomo Asioli -, anche se da pochi giorni ci siamo attrezzati per ricreare un angolino appositamente pensato per lo scrapbooking». Infatti, all’interno di una superficie di oltre cento metri quadri completamente dedicati alla vendita di palloncini, addobbi, decorazioni e biglietti per gli auguri da qualche tempo c’è posto anche per lo scrapbooking, che può essere definito come un metodo per conservare i ricordi, disponendo foto, oggetti, scritte in modo creativo e visivamente attraente all’interno di un raccoglitore in qualche modo personalizzato secondo il proprio gusto e il tema scelto. «Elena è molto creativa - racconta il collega -, in questa nuova avventura siamo diventati soci e ora, grazie alle sue idee, proponiamo questo nuovo articolo. In poche parole, Elena riesce a trasformare la carta semplice in un raccoglitore di fotografie e non solo». Lo scrapbooking è tornato alla ribalta negli ultimi tempi, anche se si tratta di una tecnica antica, e a Forlì potrà essere conosciuto e apprezzato grazie alla creatività di Elena Giorgini : «In realtà da che io mi ricordi, ho sempre ritagliato. Una decina di anni fa mi sono iscritta all’associazione nazionale di scrapbooking e ho iniziato a produrre le mie prime creature. Adesso questo mondo si è sviluppato molto, anche per quanto riguarda le ditte che producono materiale per dare vita a questa tecnica. Ci sono diverse strutture, dagli album ai layout (dei piccoli quadretti portafoto ndr) fino alle decorazioni personalizzate da posizionare sulle torte per compleanni o ricorrenze. Il cliente può’ suggerire un tema e io creo, lo scopo è rendere omaggio ai ricordi e avere con sé qualcosa di proprio e unico». A proposito di ricordi, Balloon Express ha pensato anche ad un evento singolare, ovvero scatta il tuo back to school. «Da lunedì 16 settembre davanti alle nostre vetrine, ma anche in una scuola di Forlì, creiamo un allestimento a tema per il ritorno a scuola - conclude Giorgini -. Aspetteremo tutti i bambini e i ragazzi che vogliono scattarsi, gratuitamente, una foto ricordo dei primi giorni di scuola. Immagini che, volendo, possono essere utilizzate per un quadretto o un album dei ricorsi realizzati con la tecnica dello scrapbooking».