“Fa la differenza il bel clima di lavoro che ci accompagna ogni giorno”: Pari Cucine diventa Bottega Storica a Rimini

Dopo il compleanno per i 50 anni celebrato insieme a CNA per Pari Cucine arriva il prestigioso riconoscimento di Bottega Storica del Comune di Rimini consegnato dall’assessore alle Attività Economiche Juri Magrini e dai rappresentanti di CNA Rimini Comunale. L’azienda “Pari Cucine” nasce nel 1973 quando i fratelli Pari, che già dal ’49 avevano intrapreso la loro avventura nel mondo delle cucine componibili, decidono di mettere l’esperienza maturata al servizio di un’impresa familiare. Dagli esordi tante cose sono cambiate a cominciare dalla proprietà. Con il tempo, alla conduzione Pari, si sono aggiunti infatti anche nuovi soci. Ma l’azienda, per scelta, è sempre rimasta una piccola-media impresa, anche al fine di garantire quella “artigianalità” tanto amata e ricercata.

Un lungo percorso che ha visto come compagno di viaggio anche CNA. “Il nostro obiettivo è quella di accompagnare le nostre imprese nel loro percorso di crescita e di sviluppo” ha commentato Angelita Conte Vice Presidente CNA Rimini Comunale “Poter condividere il traguardo delle riconoscimento di Bottega Storica conferisce ancora più valore a questo storia imprenditoriale di oltre 50 anni legato alla piccola media impresa che rappresentiamo”.

“Il segreto di questo riconoscimento di Bottega Storica è racchiuso nel fatto di aver mantenuto un ambiente familiare curando al massimo l’artigianalità che deriva dalla storia con la capacità e la competenza di renderla attuale, puntando anche sulla tecnologia ma senza snaturarsi” fanno sapere i soci “E’ poi determinante il bel clima di lavoro che ci accompagna ogni giorno e la notevole passione tramandata da chi ha iniziato questa attività”.