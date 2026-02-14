Da Ravenna a Cuba “a lottare per un mondo di pace”

«Costruire un mondo di pace in un’epoca di conflitti: ecco la nostra missione». Passa oltreoceano sei mesi all’anno, da dicembre a maggio, il 73enne Rodolfo Dal Pane, ferroviere in pensione, che fa parte del circolo internazionalista Italia-Cuba fondato a Russi, in provincia di Ravenna, nel 1994, come ramo dell’associazione nazionale nata negli anni Sessanta in solidarietà con la Rivoluzione cubana, a seguito della tentata invasione degli Stati Uniti a Playa Girón. Uno dei 2.500 sodalizi, quello a cui appartiene Dal Pane, oggi attivi in 152 Paesi. Questo romagnolo doc vive nella provincia di Sancti Spiritus riconosciuta patrimonio dell’Unesco per il suo patrimonio architettonico ma soprattutto celebre per il ruolo chiave svolto da Ernesto “Che” Guevara, rivoluzionario, scrittore e politico argentino, durante la fase finale della rivoluzione, in particolare con la campagna di Las Villas nel 1958.

«Oltre a promuovere l’amicizia tra il popolo italiano e quello cubano, lottiamo contro il blocco illegale che gli Stati Uniti impongono da oltre cinquant’anni chiedendo altresì la restituzione della base di Guantanamo. Scendendo nello specifico, sosteniamo progetti specifici nel campo della sanità portando, tramite container, medicine salvavita e attrezzature, come ventilatori polmonari e ferri chirurgici, destinati all’ospedale dell’Avana, noto per i trapianti di organi. Massima attenzione viene accordata inoltre all’istruzione soprattutto per potenziare la digitalizzazione, data anche l’annosa penuria di carta, ma anche per fornire i materiali necessari alle scuole di ogni ordine e grado fino all’università oltre che alle biblioteche».