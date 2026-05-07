Cesena, il Gin ricavato dall’Albana fa incetta di medaglie agli Awards di Londra

Ai prestigiosi World Gin Awards 2026 di Londra, il marchio romagnolo fondato dal cesenate Marco Zavalloni ha ottenuto un doppio riconoscimento che celebra il legame indissolubile tra territorio e innovazione.

Alba87 Gin, il distillato caratterizzato dall’infiorescenza di uva Albana, ha conquistato la medaglia di bronzo, confermando l’eccezionale costanza qualitativa già premiata con il bronzo nel 2025 e l’argento al debutto nel 2023. Un palmarès che posiziona Alba87 tra i gin più solidi e apprezzati della categoria “Contemporary Style Gin”.

La vera sorpresa dell’edizione 2026 è però il successo di Alba87 “Golden Placidia”, un Gin al suo esordio assoluto nella competizione, il Gin dedicato alla storia e ai mosaici di Galla Placidia ha sbalordito i giudici internazionali aggiudicandosi la medaglia d’argento nella sua categoria.

Questo risultato premia un lavoro di ricerca durato oltre un anno: “Veder confermato il valore di Alba87 per la terza volta è una soddisfazione immensa, ma l’argento al Golden Placidia alla sua prima partecipazione è il segno che la strada della sperimentazione romagnola è quella giusta”, ha dichiarato Marco Zavalloni.