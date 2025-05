Cesena, 40 anni da acconciatrice: premiata Monica Balzani

Grande celebrazione nel salone ‘Monica Style’ di via Mura Porta Fiume a Cesena per Monica Balzani, acconciatrice stimata e apprezzata che ha tagliato il traguardo dei quarant’anni di brillante attività imprenditoriale. Un evento speciale che ha visto la partecipazione di clienti affezionate, amici, rappresentanti di Confartigianato Cesena – con Simona Morghenti e Cristiana Suzzi, a cui Monica è orgogliosamente associata – e l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Cesena, Lorenzo Plumari.

Confartigianato Cesena ha voluto omaggiare la professionista con una targa, riconoscendone il valore artigiano e la dedizione che l’hanno resa una figura di riferimento nel settore.

“Sono immensamente felice di condividere questo importante traguardo, in particolare con le mie clienti, che mi dimostrano una fedeltà straordinaria,“ ha dichiarato con emozione Monica Balzani. “È una gioia immensa vedere che molte di loro, giovanissime all’inizio della mia attività, continuano a seguirmi ancora oggi. Alcune, persino durante le loro vacanze estive a Cesenatico, non mancano di venire nel mio salone, a testimonianza di un legame solido e duraturo. Questa è la soddisfazione più grande.”

Ripercorrendo la sua carriera, Monica ha ricordato i suoi inizi a soli 15 anni come dipendente, apprendendo i segreti del mestiere con passione. A 23 anni, ha intrapreso la sua avventura imprenditoriale aprendo il primo salone in via Fratelli Bandiera, seguito dall’esperienza in viale Mazzoni fino all’attuale e accogliente ‘Monica Style’ in via Mura Porta Fiume. “Uno degli aspetti più gratificanti del mio percorso è che, pur avendo cambiato tre saloni, le mie clienti mi hanno sempre seguito con affetto.”

Interrogata sulle qualità imprescindibili di un buon acconciatore, Monica non ha dubbi: “La professionalità e la maestria nel tocco sono fondamentali. Ma altrettanto importanti sono la serietà, l’affidabilità e soprattutto l’empatia. Questa capacità di comprendere le esigenze uniche di ogni cliente permette di personalizzare ogni trattamento, cercando sempre di soddisfare al meglio le loro aspettative.”

Monica ha poi sottolineato la sua filosofia di lavoro, che la distingue dalle logiche standardizzate delle grandi catene: “Ho sempre lavorato con l’idea che taglio e colore debbano essere ‘cuciti addosso’ a ogni persona. Ogni cliente è unica e irripetibile, e il trattamento deve valorizzare la sua individualità, non omologarla a mode passeggere.”

La calorosa partecipazione all’evento e il riconoscimento da parte di Confartigianato e del Comune di Cesena testimoniano il profondo legame di Monica Balzani con il suo territorio e l’apprezzamento per la sua professionalità e la sua dedizione al mondo dell’acconciatura artigianale. Un traguardo importante che celebra non solo quarant’anni di attività, ma anche una storia di passione, talento e fedeltà con la sua clientela.