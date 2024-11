“Portiamo acqua sicura e pulita in Sierra Leone”: multinazionale riminese in prima linea

Fornire acqua pulita alla popolazione della Sierra Leone, sostenendo lo sviluppo comunitario sostenibile. È questa la mission che ha guidato il progetto “Hydrate the world”, che vede come co -protagonista Coral club, azienda internazionale presente in Italia con una sede ufficiale a Rimini, specializzata nella produzione di integratori alimentari, prodotti per il corpo e per la pulizia a base di ingredienti naturali. Un progetto, “Hydrate the world”, che Coral club porta avanti insieme a “Fonte di Speranza”, una onlus impegnata da oltre 20 anni in progetti benefici e solidali nelle aree più svantaggiate del mondo.

Grazie agli sforzi congiunti di Coral Club e Fonte di Speranza, è stato possibile restaurare con successo un pozzo nel villaggio di Kumala, in Sierra Leone, fornendo acqua sicura e pulita ai residenti. Gli operatori giunti in Africa hanno inoltre proposto un momento educativo sui temi dell’igiene e dell’utilizzo corretto della risorsa idrica, fornendo alle donne locali la formazione necessaria alla manutenzione del pozzo. Il direttore del Dipartimento Europeo di Coral Club, Valentin Puzalkov, ha intrapreso personalmente il viaggio in Sierra Leone per visionare il pozzo e distribuire regali ai bambini e servire il pranzo a oltre 600 piccoli del villaggio.