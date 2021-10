Perché utilizzare un lavapavimenti a vapore?

Una casa sempre al top grazie al lavapavimenti a vapore

Se anche noi vogliamo pulire casa in modo efficace e veloce dovremmo per forza di cose contare sulla tecnologia.

Pulire casa con scopa, paletta, secchio e straccio per lavare a terra può infatti essere la soluzione più economica, ma non di certo la più comoda, veloce, e soprattutto efficace. Se in generale le persone tendono a convincersi facilmente ad acquistare un aspirapolvere, sono un po’ più restie nel capire perché dovrebbero avere anche un lavapavimenti in casa. In questo articolo vedremo quali sono tutti i vantaggi legati a questo utilissimo strumento.

Prima di tutto però, capiamo meglio come funziona un Lavapavimenti a Vapore.

Questo elettrodomestico è dotato di un serbatoio nel quale andare ad inserire dell’acqua fredda. In poco tempo, la temperatura dell’acqua verrà innalzata per dare vita al vapore, grazie al quale potremo pulire le nostre superfici. Un lavapavimenti moderno, oltre a far fuoriuscire il vapore a forte pressione, consente di aspirare lo sporco che si viene a formare, senza lasciare il pavimento umido o bagnato. Esaminiamo ora i vantaggi nell’avere un lavapavimenti a vapore.

Comodità

Lavare con secchio e straccio ci costringe a confrontarci con un movimento faticoso, quello di abbassarci per strizzare lo straccio, e di fare questo movimento ripetute volte durante le pulizie. Con un lavapavimenti non dovremo più farlo, evitando così fastidiosi dolori alla schiena o alle braccia.

Maggior rispetto per la salute

Visto che questo elettrodomestico utilizza la forza del vapore, non saremo costretti a dover utilizzare prodotti chimici aggressivi per rimuovere le sporco. Anche se volessimo continuare ad utilizzare dei detersivi, non saremo dovremo più mettere le mani nell’acqua contenente questi prodotti che con il tempo potrebbero causare problemi alla pelle.

Risultato finale migliore

Con un semplice mocio o con uno straccio per lavare per terra potremo comunque ottenere un risultato a prima vista soddisfacente. Ma lo sporco che non si vede, quello composto da batteri ed altri microorganismi continuerà a proliferare sulle nostre superfici.

La potenza del vapore elimina invece la quasi totalità dei microorganismi, lasciando le superfici davvero pulite e sterilizzate. Questo fattore diventa particolarmente rilevante se in casa ci sono bambini piccoli che, come sappiamo bene, hanno l’abitudine di mettere in bocca anche gli oggetti che sono caduti per terra.

Versatilità

Un lavapavimenti a vapore, grazie agli accessori di cui dispone, può essere utilizzato non solamente per pulire i pavimenti. Grazie ad esso potremo disinfettare e pulire i materassi, i sedili della macchina, rimuovere le incrostazioni dalle superfici, disinfettare l’alloggio dei nostri animali domestici, pulire le tapparelle in piena comodità, etc.

Lavoro eseguito più velocemente

Grazie alle sue funzionalità, un lavapavimenti a vapore ci eviterà di dover aspettare che il pavimento si asciughi, visto che saremo noi a farlo subito dopo aver passato il vapore.

Risparmio economico

Quest’ultimo vantaggio è legato alla scelta possibile di rinunciare ai detergenti per lavare e disinfettare i pavimenti sfruttando invece esclusivamente la potenza del vapore.