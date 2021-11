Perchè in Italia la pista ciclabile è vista come un parcheggio riservato ai maleducati?

La scena della foto è di Rimini, ma in fondo vale per tutte le città italiane e ogni ciclista l’ha vista almeno una volta. L’abitudine è dura a morire. Mi devo fermare qualche minuto e non so dove lasciare l’auto o il furgone? La lascio sulla pista ciclabile… che problema vuoi che sia mai per le biciclette. Come se una ciclabile fosse tutto sommato inutile. Il conducente del mezzo nella foto scattata in via XX Settembre è stato quasi benevolo verso i ciclisti, occupando soltanto una corsia. In genere vengono occupate entrambe, dando strada libera alle auto.