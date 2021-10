Per le frane timori nel borgo di Roversano di Cesena

Le piogge abbondanti dei giorni scorsi dopo un lungo periodo di siccità hanno fatto temere per i movimenti franosi, che ne nascessero di nuovi o che riprendessero il via quelli già conosciuti da tempo.

In quest’ultimo caso, per il territorio comunale cesenate, il pensiero è andato immediatamente a Roversano, dove è in atto da anni una frana che interessa da vicino diverse abitazioni e anche un muro lungo la strada, che riporta evidenti i segni di qualcosa ancora da risolvere.

D’altra parte, la zona di Roversano è da tempo una delle più flagellate dagli smottamenti nel cesenate, sia nel borgo che nelle strade di collegamento verso Cesena o verso San Carlo, con ripetuti interventi che si sono susseguiti nel corso degli anni.

Ma i residenti di Roversano sono preoccupati: «Qui la situazione è in costante peggioramento – ha raccontato ieri una donna – e da qualche anno nessuno sta intervenendo. Speriamo bene».