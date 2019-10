Pennabilli, cane ucciso con tre colpi di fucile

Qualcuno gli ha sparato da distanza ravvicinata tre colpi di fucile, caricato a sale, lo ha colpito mentre faceva la sua consueta passeggiata mattutina. Nick, un border collie di sette anni, è riuscito a tornare a casa, ma nonostante sia stato soccorso e trasportato dal veterinario non ce l’ha fatta a sopravvivere. L’episodio è accaduto nelle scorse settimane in Valmarecchia ed è appena approdato in procura dove il magistrato ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per il reato di uccisione di animali (ex articolo 544 bis del codice penale) punibile con la reclusione da quattro mesi a due anni.

