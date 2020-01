Pearl Jam, il ballo dei veggenti a Imola / VIDEO

IMOLA. È uscito “Dance of the clairvoyants”, primo singolo tratto dal nuovo disco dei Pearl Jam, “Gigaton” ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali (https://pearljam.lnk.to/DOTCYD) e in programmazione nelle radio. “Non riesco ad esprimere quanto io sia orgoglioso di questi nuovi brani – dichiara Jeff Ament –, come sapete, ci siamo presi il nostro tempo e ciò ci ha consentito di accettare nuove sfide. “Dance” era la tempesta perfetta in grado di miscelare sperimentazione e collaborazione, mixando la base e gli strumenti e creando una grande canzone con Ed che ha scritto uno dei suoi testi più belli e Matt che suona la batteria. Che dire poi di Mike alla chitarra e Stone che suona il basso in questo brano? Creativamente parlando abbiamo aperto delle nuove porte e varcato nuovi confini e non possiamo essere più eccitati di così!”.

Ad accompagnare il singolo, i Pearl Jam hanno pubblicato un misterioso video visibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=xJwuP5wPCLQ

La band è attesissima in Italia per un concerto evento il 5 luglio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.