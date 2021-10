PC desktop ricondizionati: la seconda vita dei computer

I PC desktop ricondizionati hanno invaso il mercato e offrono non solo una sorta di seconda vita ai PC, ma anche un’opportunità di risparmio a dir poco significativa. Acquistate un prodotto ricondizionato vuol dire non solo risparmiare ma avere la certezza di poter ottenere un prodotto in tutto e per tutto pari al nuovo.

Ovviamente questo è un discorso che assume valenza nella misura in cui ci si rivolgere a professionisti del settore, quelli che puoi trovare qui www.snaptec.it/ . Ci aveva mai pensato ai PC desktop ricondizionati? A volte si compie l’errore di sottovalutarli.

Quello che probabilmente ci vuole è un po’ di chiarezza in merito, perchè le idee sono fin troppo confuse quando si parla di PC desktop ricondizionati; soprattutto perchè sono veramente tanti gli annunci che si trovano in merito ma in cui non vi è nessuna garanzia al momento dell’acquisto.

Certo stiamo parlando di prodotti utilizzati, ma che devono assicurare una certa qualità.

PC desktop ricondizionati: da dove provengono

Ad oggi possiamo affermare che l’acquisto di PC desktop ricondizionati conviene sempre. Perchè questo? Perchè si tratta di prodotti in tutto e per tutto similari a quelli nuovi.

La provenienza? Quella in realtà non è sempre la stessa, per questo motivo non è possibile dirlo con assoluta precisione. Ci sono casi in cui i PC desktop ricondizionati provengono da quelle che vengono definite flotte aziendali. Ambiente che decidono di rinnovare i propri pc e danno indietro quelli in loro proprietà.

Altre volte invece si possono trovare delle occasioni che sono provenienti da esposizioni, eventi e fiere. In questo caso si tratta di vere e proprie occasioni perchè spesso tali prodotti sono stati accesi una sola volta.

Infine ci sono i beni restituiti dai clienti, che magari hanno effettuato l’ordine sbagliato, oppure sono giunti al termine di un contratto di leasing.

Ovviamente al consumatore finale la provenienza del prodotto può essere resa nata. Occorre leggere la storia dello stesso prodotto che si vuole acquistare. Cosa accomuna i PC descktop rigenerati? Purtroppo non si tratta di prodotti sigillati e per questo hanno bisogno di una rigenerazione, un nuovo test e nuovo sigillo. Questo deve avvenire da una ditta specializzata o in maniera diretta dalla casa madre.

In ogni caso i prodotti rigenerati godono di 12 mesi di garanzia.

Cosa controllare prima dell’acquisto

Acquistare a scatola chiusa non è possibile con i prodotti completamente nuovi, figurarsi con quelli che sono stati rigenerati. Ma allora a cosa bisogna fare attenzione nel momento in cui ci si appresta all’acquisto di un PC desktop rigenerato?

Prodotti di questi genere potrebbero mostrare dei danni, nel caso in cui così non fosse, allora vorrebbe dire che si è avuto una certa fortuna. Ciò non è però sufficiente, si ha bisogno di

una scansione completa dell’hard disk per capire se ci sono problemi allo storage dei dati;

per capire se ci sono problemi allo storage dei dati; prova del mouse, pad e tastiera , nel caso in cui lo schermo sia touch allora anche quello;

, nel caso in cui lo schermo sia allora anche quello; scheda audio e altoparlant i;

i; webcam e microfono ;

; nel caso in cui il prodotto da acquistare sia portatile, prestare attenzione alla batteria.

I vantaggi dell’acquisto di PC desktop ricondizionato

Come già detto in precedenza, ad oggi l’acquisto di un PC desktop ricondizionato conviene e come, perchè sono molte le occasioni in cui tali prodotti pur usati, vengono rimessi in commercio perchè sostanzialmente nuovi.

In questa maniera acquistare un PC desktop ricondizionato diventa veramente molto conveniente e a dire il vero ci sono ben 4 buoni motivi per prendere una decisione del genere. Il primo è ovviamente il prezzo. Perchè se si ha fortuna si può avere un prodotto praticamente nuovo, ma non sigillato, a un prezzo più basso di un prodotto appena uscito dalla fabbrica.

Tutti i prodotti che vengono rigenerati godono di una garanzia di 12 mesi. Questo viene permesso perchè i prodotti ricondizionati sono sempre più vicini al nuovo. Chi vende prodotti di questo genere ha bisogno che siano ottimali per i propri prodotti.

Infine con un occhio all’ambiente possiamo affermare che scegliere un PC desktop ricondizionato è la scelta più bio che si possa prendere, perchè in questa maniera si creano meno rifiuti e sprechi.

Resta estremamente importante rivolgersi a professionisti del settore.