Pasqua a Ravenna con Paolo Olmi e la Young Musician European Orchestra

RAVENNA. Emilia Romagna Concerti ha presentato il tradizionale concerto di Pasqua, in programma per mercoledì 8 aprile alle 21 al teatro Alighieri.

«Un appuntamento – precisa Paolo Olmi, che dirigerà il concerto – che è entrato nella realtà viva di questa città. Per la prima volta non si farà in chiesa ma a teatro, a causa delle importanti limitazioni all’organizzazione di eventi musicali nelle chiese. Da un lato viene meno la sonorità per la quale questi brani sono stati scritti, che è quella tipica della chiesa. Dall’altro il repertorio può ampliarsi notevolmente».

Il concerto vedrà impegnata la Young Musicians Eurpean Orchestra e il coro NovoCanto di Innsbruck, accanto ai solisti Sara Rossini, Daniela Pini, Manuel Amati e Francesco Di Matteo. Violino solista il giovane Gennaro Cardaropoli, allievo di Salvatore Accardo, che affronterà alcune virtuosistiche pagine di Paganini.