Partita la prevendita per il derby di Coppa Rimini-Cesena. I prezzi

RIMINI. Partita la prevendita per il derby Rimini-Cesena, gara valida per la prima giornata della fase eliminatoria della Coppa Italia di Serie C, in programma domenica 4 agosto, allo stadio "Romeo Neri", con fischio d'inizio alle 18.30.

I tagliandi si possono acquistare nella giornata odierna, sino alle 13.30 alla Tabaccheria Pruccoli di viale Vespucci 69 a Rimini (0541 27656) e alla Santarcangelo Eventi di via Pascoli 22 a Santarcangelo (0541 623818). Questo pomeriggio, causa manutenzione servizio informatico dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, il servizio sarà sospeso. La prevendita riprenderà regolarmente domattina.

I botteghini del "Romeo Neri" saranno invece aperti nelle giornate di sabato (dalle 10 alle 12.30) e domenica (dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 sino alle 18.45). Questi i prezzi dei tagliandi, 25 euro centralissima, 20 euro centrale (10 euro ridotto per bambini dai 4 ai 13 anni), 15 euro laterale (10 euro ridotto), 15 euro distinti (ridotto 10 euro), curva est 10 euro (5 euro ridotto) così come la curva ospiti.

“Si ricorda che è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun tagliando - spiega una nota del Rimini calcio -. Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare file ai botteghini”.

Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un'ora prima della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.

I residenti nella provincia di Forlì-Cesena potranno acquistare i tagliandi del Settore Ospiti, Curva Ovest, sino alle 19 di sabato 3 agosto al Coordinamento clubs Cesena di via Cavalcavia 745 a Cesena. Per l'acquisto non è richiesta la Supporter Card. Il giorno della gara la biglietteria del Settore Ospiti resterà chiusa.