Parco nazionale: tanti visitatori, ma niente grigliate

Locali e strutture presi d’assalto, il mare chiama e la montagna risponde. La Campigna ha confermato la sua forte attrattività anche d’estate richiamando tanti visitatori, anche da fuori, nonostante il divieto di accendere i barbecue presenti all’interno del bosco anche per tutto il mese di agosto. In un’estate arida come quella che stiamo vivendo, dominata da incendi che stanno bruciando numerosi ettari di vegetazione, proteggere un bene Patrimonio Unesco dell’Umanità come il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna diventa un imperativo. Per questo quest’anno l’Ente Parco è corso ai ripari adottando misure speciali a salvaguardia dei 36 ettari di faggi e abeti bianchi che si estendono tra Romagna e Toscana. In particolare, lo ha fatto con un provvedimento in cui si vieta l’accensione di ogni tipo di fuoco, barbecue compresi. Proprio in questi giorni, infatti, i volontari del Parco sono stati impegnati nella chiusura di tutte le griglie presenti nel territorio di tutta la foresta.