Paradiso, video da solista girato a Riccione con Fiorello e Jovanotti

RICCIONE. Tommaso Paradiso gira il video della sua prima canzone da solista “Non avere paura” a Riccione. Con lui una serie di amici a supportarlo nella nuova avventura, nelle immagini infatti si vedono Fiorello, che suona la batteria, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo si uniscono all’ex frontman dei Thegiornalisti per cantare, suonare e ballare sulle note del brano, diventando i protagonisti della visione di una coppia di ragazzi. Tutto parte da una villa della zona Abissinia, poi in auto la coppia percorre in auto viale Ceccarini alta, come si vede in alcuni frame, e poi si dirige verso via Sangiovese, dove si trova la studio di produzione musicale e spazio creativo Marzi recording studio. Ecco il video.

