Paolo Cevoli: la 10° puntata di "Romagnoli DOP" - VIDEO

Alcuni dei più dinamici e conosciuti imprenditori romagnoli sono i protagonisti di “Lavorare”, la 10°puntata di “ROMAGNOLI DOP”, la web serie di Paolo Cevoli online ogni giovedì sui canali social dell’artista.

Francesco Amadori, Leonardo Spadoni, Fabio Zaffagnini si sono distinti nel mondo, dal food alla musica, lavorando con passione e determinazione. Partendo dalle loro esperienze ed intuizioni lavorative, insieme a Paolo Cevoli hanno commentato il valore e l’importanza che il lavoro ha nella vita del romagnolo, inteso non come un atto di fatica, ma come espressione artistica.

«Il lavoro non è una maledizione, ma il modo in cui una persona si realizza– spiega Paolo Cevoli – lavorare è prendere qualcosa con le tue mani, con la tua arguzia, il tuo ingegno e trasformala, plasmarla. Il lavoratore è un’artista».

“Romagnoli DOP” va in onda ogni giovedì alle ore 21.00 sui canali social di Paolo Cevoli.

La web serie è composta da 13 puntate con interviste a personaggi più o meno noti, ma anche a comuni turisti. Duecento tra imprenditori, operatori culturali, artisti, cuochi, scrittori, romagnoli veraci e vacanzieri hanno prestato testimonianza al fine di raccogliere le qualità chiave che definiscono il carattere del romagnolo. Tra i volti noti: Rudy Zerbi, Giuseppe Giacobazzi, Gianni Morandi, Gianni Fantoni, Kevin Schwantz, Roberto Mercadini, Davide Cassani, Guido Meda, Andrea Mingardi, Aldo Drudi, Duilio Pizzocchi, Andrea Vasumi, Paolo Beltramo, Giudo Meda, Mauro Sanchini e tanti altri.

Il format è stato anticipato da un videoclip del celebre brano “Romagna Mia” di Secondo Casadei, interpretata dal gruppo Saxofollia disponibile di seguito:

Le altre puntate in programma sono così denominate: “BiciMotori”, “Birro”, “Divertirsi”.

“Romagnoli DOP” è stato scritto da Federico Andreotti e Paolo Cevoli e realizzato da Clan Studio con la direzione di Empresa Creativa. Un’idea di Paolo Cevoli e Aldo Drudi.Un format realizzato insieme alla Regione Emilia Romagna e a Visit Romagna con lo scopo di tutelare e valorizzare il vero romagnolo da Denominazione di Origine Protetta.

