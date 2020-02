Paola Maugeri a Santa Sofia tra rock e resilienza

SANTA SOFIA. Paola Maugeri porta al teatro Mentore di Santa Sofia domani sera (sabato 8 febbraio alle 21) lo spettacolo Rock and resilienza tratto dal libro omonimo che ha pubblicato lo scorso anno.

La giornalista, musicista e conduttrice radiotelevisiva siciliana guarda alla sua lunga attività passata di intervistatrice, usando citazioni dalle interviste con i più grandi rocker che ha incontrato, per raccontare la sua e la loro visione del mondo. Ci racconta come questi personaggi idolatrati e ammirati in tutto il mondo non siano semidei moderni, ma persone normali, che cercano nella musica la forza per ottenere risultati straordinari, spesso sfidando i propri limiti. L’intervista a Paola Maugeri sul Corriere Romagna oggi in edicola.