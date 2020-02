RIMINI. Sono già in vendita i biglietti per lo spettacolo di Giorgio Panariello, atteso il 7 aprile al teatro Galli di Rimini con “La favola mia”. Questo sarà un anno speciale per Panariello che compie 60 anni e festeggia i 20 anni di carriera dal grande successo di “Torno sabato”. Un one man show unico in pieno stile “Panariello”. Biglietti su www.ticketone.it.