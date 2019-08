I grandi campioni Gregorio Paltrinieri, Gianmarco Tamberi e Gigi Datome insieme a tanti bambini per fare beneficenza. Questo il grande messaggio del pomeriggio di divertimento al Bagno Fantini di Cervia. Prima rispondendo alle domande e poi tresformandosi in allenatori, mettendosi in gioco e divertendosi proprio come i giovani fans.

