Paganelli, reporter riminese con la valigia

RIMINI. “Un reporter in valigia”: questo il nome scelto dal giornalista riminese Mirco Paganelli per la sua avventura che lo vede passare dagli studi televisivi in giro per il mondo allo scopo di viaggiare e di portarci con sé attraverso il suo racconto. Si tratta di una sorta di documentario di viaggio composto da circa 8 puntate della durata di una decina di minuti in cui prende forma, giornata dopo giornata, il suo diario di bordo: la prima stagione riguardava Parigi e Londra e, oltre a essere trasmessa ogni domenica su Youtube, è andata in onda anche il lunedì su Teleromagna. Ma il viaggio di Mirco non finisce qui, perché, dopo le puntate sul Gargano e in Andalusia, arriveranno quelle su Giordania, Ungheria e Transilvania, dove ha intrapreso un viaggio in solitaria, di villaggio in villaggio.

L’intervista a Mirco Paganelli sul Corriere Romagna in edicola oggi, 21 marzo.