Padre e figlia si perdono nel bosco a Castel Del Rio, salvati

CASTEL DEL RIO. Si erano smarriti durante un’escursione nel bosco a Castel Del Rio, salvati padre e figlia. A dare l’allarme nella serata di martedì è stata la ragazza, di 26 anni, che è riuscita a mettersi in contatto con il 112 dicendo di essersi persa e di non essere in grado di ritrovare il sentiero che aveva percorso all’andata durante un escursione pomeridiana intrapresa in compagnia del padre. I carabinieri di Imola hanno così immediatamente allertato i colleghi di Castel Del Rio che si sono messi alla ricerca dei due dispersi insieme a un cantoniere della Provincia, esperto della zona, impervia e pericolosa, soprattutto durante le ore notturne, considerata la presenza di rocce e profondi dirupi difficilmente visibili ad occhio nudo senza l’ausilio di torce da escursione. Dopo quasi tre ore di ricerche, la 26enne e il padre 60enne, entrambi imolesi, sono stati rintracciati in una fitta boscaglia situata nelle adiacenze di via Cà del Gobbo. A parte lo spavento, provocato dalla paura di trascorrere la notte all’interno di un bosco e con la batteria del telefonino esaurita, i due malcapitati ne sono usciti illesi.

