Ozuna allo stadio di Riccione

Ozuna, per chi non lo conoscesse, è un cantante portoricano di musica trap e reggaeton, che vanta brani da oltre cento milioni di visualizzazioni su YouTube. Questa sera sarà in concerto allo stadio Nicoletti di Riccione ed è previsto il tutto esaurito, con 12mila spettatori. Ozuna ha milioni di fan sui social, oltre 13 milioni su Instagram e più di 4 milioni su Facebook. L’evento riccionese farà entrare ancora più nel vivo la stagione estiva in riviera, caratterizzata da sempre da grandi eventi, concerti e manifestazioni. Apertura cancelli alle ore 18, inizio concerto alle ore 21.30. Biglietti su Ticketone.

In previsione del concerto, il Comune di Riccione ha disposto a mare della SS16 nel tratto compreso tra i viali Emilia e viale Romagna, Monte Rosa e Forlimpopoli, dalle 14.00 alle 02.00 di sabato 20 luglio, il divieto di svolgere attività di vendita di bevande in contenitori di vetro. Sempre nello stessa fascia oraria non si potrà accedere nelle aree della manifestazione con caschi di motocicli. Si tratta di provvedimenti complessivi presi per il massiccio afflusso di persone previsto e quindi per esigenze di sicurezza. Per quanto riguarda la viabilità, è disposto il divieto di transito in viale Forlimpopoli, tra viale Romagna e Piazzale Veterani dello Sport, in viale Monterosa, tra viale Emilia e piazzale Veterani dello Sport e sullo stesso piazzale.