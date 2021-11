Otto anni d’arte a Cesena in mostra a Palazzo del Ridotto

«L’arte sconvolge, annienta le regole della società e fissa il suo sguardo oltre il visibile. È fatta per abbattere barriere, screditare pregiudizi ed è utile alla comprensione del mondo, permettendoci di superare l’apparenza. Ma in un’era in cui ci si ferma solo alla superficialità di ciò che ci circonda, l’arte perde il suo valore originario. Diventa quindi necessario ricordare l’importanza di proseguire su una strada culturale e artistica coinvolgendo anche le nuove generazioni. Abbiamo deciso di farlo ripercorrendo alcuni dei progetti più significativi realizzati in Romagna dal 1989 a oggi».

Con queste parole Marisa Zattini presenta 1993-2000: 8 anni d’arte per Cesena.

Otto anni di arte, otto anni di scoperte, rivelazioni e di talenti in mostra. Si inaugura oggi alle ore 17 al Palazzo del Ridotto di Cesena la mostra che riassume il senso della direzione artistica della Galleria comunale d’arte. Una riflessione sulle scelte di un percorso espositivo, scaturito grazie a due concorsi nazionali, indetti dal Comune di Cesena e vinti dal Vicolo, e a un anno di incarico diretto.

Oltre 48 le mostre monografiche realizzate per la città di Cesena, dedicate a grandi protagonisti dell’arte del XX secolo, con una selezione di giovani nuovi talenti del territorio.

Per questa occasione espositiva è stata necessariamente selezionata una campionatura di opere, e gli artisti che le firmano sono Mattia Moreni, Fabrizio Clerici, Giannetto Fieschi, Joachim Schmettau, Susanne Wheland, Lily Salvo, Gianfranco Asveri e Paolo Borghi.

Questa mostra rientra nel progetto più ampio avviato a ottobre, Oltre… 30 anni d’arte in Romagna, che comprende altri due appuntamenti attualmente in corso a Cesena (fino al 14 novembre) nella chiesa di San Zenone, con “Mongarte. Racconti plurimi del riciclaggio”, e nella chiesa di Santa Cristina, con “Rocche & scultori contemporanei”.

All’inaugurazione prenderanno parte i curatori, l’assessore alla Cultura Carlo Verona e l’architetto Edoardo Preger, già sindaco di Cesena negli anni Novanta.

Sarà possibile visitare la mostra in Galleria del Ridotto da sabato 6 novembre a domenica 5 dicembre nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Gratuito. Fino al 5 dicembre

www.ilvicolo.com