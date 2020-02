Ottavio Dantone a Monaco per dirigere Rossini

MONACO DI BAVIERA. Vista dalla Germania, l’Italia sembra lontana, un Paese «da cui arrivano notizie allarmanti, e tanti artisti cancellano le proprie tournée: qui però non si parla di una “emergenza” italiana, anche se sono convinto che bisognerà aspettare per tornare a condurre una vita “normale”». Ottavio Dantone, clavicembalista e organista, direttore dell’ensemble ravennate Accademia Bizantina, è a Monaco, alla Bayerische Staatsoper, per dirigere “La Cenerentola” di Gioachino Rossini. L’intervista al maestro Dantone sul Corriere Romagna in edicola oggi, 29 febbraio.