Come organizzare traslochi low cost

Nel momento in cui sei alle prese con l’organizzazione dei traslochi Roma, sappi che puoi portare a termine il lavoro anche con un budget ridotto. Nessuno ha detto che per portare a termine un trasloco occorre per forza spendere molto denaro. Puoi tenere le spese del trasloco sotto controllo se sfrutti materiali diversi come descritto in questa breve guida che segue. Se ti fai frubo, ci sono tante occasioni per reperire tutto quello che ti serve a basso costo.

Scopri quali sono i materiali low cost che ti aiutano a organizzare il tuo trasloco.

Ricicla gli scatoloni delle consegne

Se sei solito fare shopping e ordini on-line, allora spesso avrai una visita da parte del corriere che ti consegna la merce. Spesso I prodotti che ti vengono inviati arrivano in uno scatolone. Tieni da parte lo scatolone delle consegne perché torna davvero molto utili per i tuoi traslochi. In questo modo hai tutto il materiale che ti serve a costo pressoché zero. Trovi scatoloni gratis anche presso i supermercati e in tutti i negozi che frequenti di solito perciò basta chiedere per ottenere quello di cui necessiti.

Usa la carta del giornale

Un prodotto davvero molto utile per organizzare i traslochi Roma è la carta del giornale. Tieni da parte i quotidiani vecchi per poterli utilizzare durante l’imballaggio degli oggetti da trasportare presso la nuova abitazione. Avvolgi tutti gli oggetti delicati che hanno bisogno di protezione con la carta dei giornali che va a sostituire materiali più costosi come il pluriball. Se non sei solito a acquistare i quotidiani, puoi domandare all’edicola sotto casa quelli avanzati, al bar Dove prendere il caffè al mattino oppure ad amici e conoscenti.

Adopera le borse della spesa

Da diversi anni non esistono più le borse in plastica per riporre gli acquisti fatti al supermercato. Invece si usano delle sottili borse in materiale riciclato che però sono davvero poco resistenti. Hanno invece preso piede le borse utilizzabili più volte per la spesa realizzate in materiali resistenti come il nylon intrecciato e tessuto non tessuto. Si tratta di borse studiate e realizzate per alzare oggetti pesanti. Infatti, hanno manici rinforzati e il fondo molto ampio. Queste caratteristiche rendono le borse riutilizzabili per la spesa ottime anche per il tuo trasloco perciò utilizzale in modo creativo.

Prendi le cassette in plastica all’ortofrutta

Le cassettine che normalmente si utilizzano per il trasporto della frutta & verdura sono perfette per portare a termine i traslochi Roma senza spendere un centesimo. Ogni volta che vai all’ortofrutta di fiducia, invece di sistemare i tuoi acquisti in una borsa, fatti dare una cassettina in plastica che torna utile per organizzare il trasloco. Puoi anche domandarne qualcuna in prestito per avere tutto il necessario. Inoltre, al termine del mercato settimanale spesso le cassettine di plastica vengono abbandonate sul ciglio della strada e tu puoi prenderle senza problemi.