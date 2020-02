L’OraSì è troppo forte per Roseto (66-88)

OraSi, la settima meraviglia esterna arriva a Roseto che subisce la settima sconfitta consecutiva (66-88). La formazione di Cancellieri si dimostra troppo solida e dura per gli sdentati squali abruzzesi, privi di cinque pedine fondamentali. Ravenna prova a premere subito il piede sull’acceleratore ma (14-24) ma deve fare i conti con l’orgoglio dei padroni di casa che non mollano la presa, rimanendo sempre con al massimo tredici punti di divario fino all’intervallo (33-46). È tra la fine del terzo periodo e la metà del quarto che Ravenna supera per la prima volta i venti punti di divario (61-84 al 35′) da cui i padroni di casa non si risollevano più.