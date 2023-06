Omaggio a Raffaella Carrà dal Community 27 di Rimini

La spiaggia Community 27 ha deciso di festeggiare il compleanno dell’iconica Raffaella Carrà, ovvero il 18 giugno, con un’installazione d’eccellenza: in collaborazione con Arcigay Rimini e la direzione artistica Seven Ars di Tiziano Corbelli, il lungomare si illuminerà grazie a una bellissima frase che pronunciò in un’intervista del 2017 in occasione del World Pride di Madrid: «Il mondo non è fatto di gay e di etero ma di creature».

A ormai due anni dalla sua scomparsa, Raffaella rimane un’icona di libertà, un forte spirito libero e rivoluzionario che è stato ispirazione di tante e tanti giovani che cercavano libertà, indipendenza e gioia.

Le danze si aprono alle 23.45 di sabato 17, all’ingresso del bagno La Community 27, dove Tiziano Corbelli dirigerà la serata affiancato dagli ospiti che interverranno sul progetto: Chiara Bellini, vicesindaca di Rimini, Marco Tonti, presidente Arcigay Rimini e organizzatore del Rimini summer pride, e Stefano Mazzotti, titolare del bagno 27. Allo scoccare della mezzanotte si illuminerà la scritta, per poi spostarsi in piazzale Kennedy per tagliare la torta (fornita dalla pasticceria Cesari, uno degli sponsor dell’iniziativa) nel nuovo locale L’Ombelico.

«Con questa installazione dedicata a Raffaella Carrà – dichiara Chiara Bellini – vogliamo non solo omaggiare una delle più grandi interpreti dello spettacolo italiano, ma lanciare un messaggio profondo sulla libertà di essere chi siamo o chi vogliamo, sull’importanza dell’uguaglianza dei diritti e delle opportunità».

Aggiunge Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini: «Anche se rimane ancora tanta strada da fare, le cose sono molto migliorate, anche grazie alla forza e all’ispirazione che Raffaella ha donato ai membri della comunità Lgbtqi+ di tutta Italia».

L’iniziativa rientra nel programma del Rimini summer pride come anteprima della manifestazione e si collega con il torneo di calcio a 5 “Rimini rainbow cup. In campo per i diritti” che si svolgerà lo stesso sabato 17 al Garden Sporting Center dalle 11 alle 18, dove si incontreranno squadre provenienti da tutta Italia, col patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione di Aics.

A fine agosto l’opera luminosa verrà suddivisa e messa all’asta con una cena al ristorante Amorimini in favore dell’ospedale Infermi, specificamente al reparto di neuropsichiatria infantile. «L’Azienda Usl – sottolinea Mirco Tamagnini, direttore del distretto di Rimini – ritiene fondamentale portare queste esperienze di cura e di salute all’interno della comunità riminese che sempre, nelle sue diverse espressioni, si dimostra attenta e inclusiva verso tutti».