Nuove date per “Notre dame de Paris”, a Bologna a dicembre 2022

Vivo Concerti comunica lo spostamento delle tappe di Eboli, Bari, Catania, Napoli, Torino, Jesolo, Trieste e Bologna di “Notre Dame de Paris” nel 2022. I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per le nuove date.

La firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi, regalando allo spettacolo un carattere universale. Il magistrale adattamento di un romanzo emozionante, come quello scritto da Victor Hugo, ad opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, diretto dal sapiente regista Gilles Maheu, si affianca alle coreografie e ai movimenti di scena ideati da Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz.

La tournée dello show più importante mai realizzato in Europa, prodotto da David e Clemente Zard, in collaborazione con Enzo Product Ltd, toccherà anche Casalecchio di Reno: ecco i dettagli per i biglietti.

CASALECCHIO DI RENO (BO) @ Unipol Arena

Dal 2 dicembre al 4 dicembre

PREZZI BIGLIETTI:

Intero

Poltronissima Platinum Numerata – € 78,50 + € 11,50 diritti di prevendita

Poltronissima Gold Numerata – € 70,00 + € 10,00 diritti di prevendita

Poltronissima Numerata – € 62,00 + € 9,00 diritti di prevendita

Poltrona Numerata – € 56,00 + € 8,00 diritti di prevendita

Tribunette Telescopiche Numerate – € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Tribuna Gold B Numerata – € 56,00 + € 8,00 diritti di prevendita

Laterale Est e Ovest I Anello Numerato – € 42,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Laterale Est e Ovest II Anello Numerato – € 27,00 + € 4,00 diritti di prevendita

Tribuna Gold A Numerata – € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Ridotto “Bambini” e “Gruppi”

Poltronissima Gold Numerata – € 56,00 + € 8,00 diritti di prevendita

Poltronissima Numerata – € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

Poltrona Numerata – € 44,50 + 6,50 diritti di prevendita

Tribunette Telescopiche Numerate – € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Tribuna Gold B Numerata – € 44,00 + € 6,50 diritti di prevendita

Laterale Est e Ovest I Anello Numerato – € 34,00 + € 5,00 diritti di prevendita

Laterale Est e Ovest II Anello Numerato – € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Tribuna Gold A Numerata – € 35,00 + € 5,00 diritti di prevendita