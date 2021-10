Nuova presidente di Confesercenti per Cesenatico e Gatteo Mare

Cambio della guardia anche in casa Confesercenti. Stavolta tocca a una commerciante guidare l’associazione di categoria. Lorena Della Motta assume la presidenza di Confesercenti. Va a sostituire Fabrizio Albertini, ora presidente regionale di Assohotel. Rinnovate anche le cariche interne per quanto riguarda il direttivo Confesercenti per la sede di Cesenatico e Gatteo Mare. Sede che associa circa seicento iscritti.

Un cambio quest’ultimo arrivato a poche ore da quello dell’associazione albergatori Adac, che era peraltro nell’aria dopo la conclusione dell’impegno che Lorena Della Motta aveva assunto precedentemente come consigliere comunale nelle fila del Partito Democratico. Una scelta quella di Lorena Della Motta che terrebbe conto della competenza come anche il settore merceologico che impegna da decenni la famiglia Della Motta, quello del commercio, il più penalizzato nel terziario e questo oramai da decenni tra grande distribuzione, contrazione dei consumi soprattutto ora dalle vendite online.

Il consiglio direttivo è ora formato da Lorena Della Motta, Fabrizio Albertini, Armando Casabianca, Luciano Abbondanza, Fiorella Calisesi, Fiorenzo Presepi, Fabio Giunchi, Claudio Dellapasqua, Matteo Senni, Daniele Zani, Ivan Cappelletti, Riccardo Vincenzi, Redi Gazza, Marco Manuzzi, Silvia Ceredi, Pasquale Di Feo.