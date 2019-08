Nuova divisa del Cesena. Il debutto sabato col Milan

CESENA. Nella sala stampa dell'Orogel Stadium Manuzzi, il Cesena ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2019-2020.

La maglia griffata Mizuno avrà per il terzo anno consecutivo il marchio Plt Puregreen come sponsor, con l'azienda leader nel campo delle energia rinnovabili che ha accompagnato i bianconeri in serie B e in serie D. La nuova divisa (che sul colletto sul retro riporta la scritta "Dai burdel mentre all'interno la scritta "capitolo 79") debutterà sabato sera nella prestigiosa amichevole contro il Milan di sabato 17 all'Orogel stadium Manuzzi.

