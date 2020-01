Nuoto, la festa di Rarinantes Romagna

Si è tenuta domenica 5 gennaio alla Piscina di Forlì la Festa di Rarinantes Romagna, un’iniziativa che ha coinvolto le diverse discipline acquatiche rappresentate dalla società romagnola e che ha visto la partecipazione di oltre 250 persone nell’impianto di via Turati. Nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato (quest’ultimo protagonista di una straordinaria esibizione tecnica in vista dei campionati italiani di categoria) hanno tenuto banco in una giornata che ha saputo anche avvicinare i territori. Alla festa hanno preso parte anche gli atleti di Forlì, Savignano, Cesenatico, ma anche delegazioni ben note nell’ambiente, come la Sport Management Lombardia, Seven Sincro e Accadueo. Anche Fabio Conti, direttore tecnico della Pallanuoto Nazionale Femminile ha preso parte alla spettacolare giornata della piscina di Forlì.