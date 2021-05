Nuoto, Europei: Sabbioni 7° col personale sui 50 dorso

Simone Sabbioni stampa il proprio record personale sui 50 dorso nella finale degli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Budapest: 24″92, 5 centesimi sotto il crono che aveva fatto registrare il 21 giugno 2019 a Roma. Un tempo che non gli permette di andare sul podio. Il riccionese ha infatti chiuso al 7° posto la gara che verrà ricordata per il record del mondo centrato dal russo Kliment Kolesnikov in 23”80, 13 centesimi meglio del primato già aggiornato ieri in semifinale. A completare il podio il romeno Robert Andrei Glinta (24”42) e lo spagnolo Hugo Gonzalez De Oliveira (24”47).