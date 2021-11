Nuoto, Europei in vasca corta: bronzo per Ilaria Bianchi nei 200 farfalla

Ilaria Bianchi sul podio per la terza edizione consecutiva agli Europei di nuoto in vasca corta. A Kazan la castellana ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 200 farfalla, toccando in 2’05″43. Sesto posto per l’altra romagnola in gara, l’imolese Alessia Polieri, che ha chiuso in 2’07″95. L’oro è andato alla russa Chimrova (2’04″97), che ha preceduto di appena 5 centesimi la danese Bach.